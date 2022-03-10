Нацбанк оголосив суботу робочим днем для банків

Національний банк України (НБУ) встановив 12 березня робочим днем для банківської системи.

Відповідне рішення закріплено постановою правління НБУ №46 від 10 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Отже міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) будуть здійснюватися:

12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року;

13 та 14 березня 2022 року датою банківського дня 14 березня 2022 року.

Нагадаємо, що СЕП працює у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу). Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.