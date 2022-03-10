Caterpillar зупинить роботу своїх заводів в Росії

Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничовидобувної техніки – американська корпорація Caterpillar – вирішили призупинити постачання та виробництво техніки в Росії.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті компанії.

"Операції в Росії стають дедалі складнішими, включаючи перебої в ланцюжку поставок і санкції, і ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях. Ми розуміємо, що це час неймовірної невизначеності для наших шановних співробітників, і ми продовжуватимемо шукати способи їх підтримки", – йдеться у повідомленні.

Компанія також пожертвуємо понад $1 мільйон на гуманітарні цілі, пов’язані з наслідками російського вторгнення в Україну.

Caterpillar має два виробничих майданчики в Росії – у Ленінградській області та у Новосибірську, де вироблялися великовантажні самоскиди, гідравлічні екскаватори, кузови для кар’єрних самоскидів, а також компоненти для машин та обладнання.