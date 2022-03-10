S&P спрогнозувало обвал економіки Росії через вторгнення в Україну

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Global Ratings прогнозує падіння реального ВВП РФ у 2022 році на 6,2% через військову агресію проти України та західні санкції, хоча раніше експерти агентства передбачали зростання російської економіки на 2,7%.

Про це йдеться у дослідженні S&P, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Навіть якщо припустити, що санкції незначно торкнуться російського сировинного експорту, ми очікуємо, що загальний обсяг експорту цього року знизиться. Перенесення значного знецінення валюти на ціни всередині країни призведе до інфляції, яка, за нашими прогнозами, цього року становитиме в середньому 13,5%", – йдеться у повідомленні агентства.

Як очікує S&P, у 2023 році зростання російської економіки становитиме всього 0,3%, у 2024 році – 0,9%. Раніше прогнозувалося зростання на 2% у наступні два роки.

Темпи зростання споживчих цін у 2023 році уповільняться до 7,3%, вважають аналітики агентства.

Водночас S&P констатує, що світова економіка цього року збільшиться на 3,4%, а не на 4,1%, як очікувалося раніше. Прогноз на наступний рік переглянуто до 3,2% з 3,3%. При цьому у 2024 році зростання ВВП становитиме 3,1%, а не 3%, як передбачалося раніше.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що економіка РФ у 2022 році на тлі жорстких санкцій та їх наслідків впаде на 7%, а у 2023 році російський ВВП продовжить скорочуватися.