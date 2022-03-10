Burger King припинить підтримку ресторанів в Росії

Власник мережі ресторанів швидкого харчування Burger King – компанія Restaurant Brands International Inc. – припинить підтримку закладів, що працюють під цим брендом в Росії.

У зверненні на своєму сайті компаня нагадує, що не має власних ресторанів у Росії, я її бізнес у цій країні повністю керується місцевим головним франчайзі.

"Burger King призупинив будь-яку корпоративну підтримку російського ринку, включаючи операції, маркетинг і ланцюг поставок, на додаток до відмови у дозволах на інвестиції та розширення", – йдеться у повідомленні.

Раніше компанія також зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям.

Крім того, Burger King зробив пожертву в розмірі $1 млн УВКБ ООН, а франчайзі Burger King у більш ніж 25 європейських країнах мають намір роздати українським біженцям безкоштовні ваучери на їжу Whopper на $2 млн.

Restaurant Brands International Inc. ("RBI") є однією з найбільших у світі компаній-ресторанів швидкого обслуговування з річним обсягом продажів у системі близько $35 млрд та понад 29 000 ресторанів у більш ніж 100 країнах. RBI володіє чотирма найвідомішими та культовими у світі брендами ресторанів швидкого обслуговування – Tim Hortons, Burger King, Popeyes та Firehouse Subs/

Як повідомлялося, раніше американська корпорація McDonald’s оголосила про рішення тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Водночас компанія продовжить платити своїм 62 тисячам співробітникам в Росії, "які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s".

Перед цим мережа McDonald's в Україні зачинила усі ресторани через вторгнення Росії.