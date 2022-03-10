ЄІБ може збільшити допомогу для України до 2 мільярдів євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) вже перерахував уряду України 129 мільйонів євро із загальної суми екстреного пакету допомоги за програмою "Солідарна невідкладна відповідь" на загальну суму 668 мільйонів євро та зможе в майбутньому збільшити об’єм допомоги Україні до 2 млрд євро.

Про це повідомив президент ЄІБ Вернер Хойер, інформує пресслужба банку.

"Ми наполегливо працюємо, щоб надати більше підтримки – я передбачаю пакет на загальну суму 2 мільярди євро від ЄІБ – для критичної інфраструктури та відновлення того, що зруйнувала російська армія, у вільній та незалежній Україні. Ми також сподіваємося оголосити найближчими днями подальше фінансування для підтримки сусідів України в Європейському Союзі та за його межами, оскільки вони пропонують притулок і захист біженцям, які рятуються від війни", – зазначив голова ЄІБ.

Він також повідомив, що як голова групи багатосторонніх банків розвитку вже скликав нараду керівників цих банків з метою скоординувати фінансові зусилля, щоб підтримати Україну.

В ЄІБ уточнили, що вже перераховані Україні кошти у розмірі 129 млн євро мають допомогти українські владі задовольнити найнагальніші та невідкладні фінансові потреби країни. Це фінансування надано за рахунок коштів двох позик ЄІБ, затверджених до агресії Росії проти України для підтримки малого та середнього бізнесу та аграрного сектору країни. За запитами уряду України, подальші виплати в рамках вже затвердженого пакету допомоги заплановані на найближчі дні.

Як повідомлялося, напередодні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про перший пакет заходів на загальну суму 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від російської війни проти України.