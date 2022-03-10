Японський бренд Uniqlo змінив позицію і призупинить роботу своїх магазинів в Росії
Про це свідчить заява на сайті компанії.
"В рамках нашої місії Uniqlo зробив повсякденний одяг доступним для широкої громадськості в Росії. Проте останнім часом ми зіткнулися з низкою труднощів, зокрема з оперативними проблемами та загостренням конфліктної ситуації. З цієї причини ми тимчасово призупиняємо нашу діяльність", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, лише 7 березня Fast Retailing заявляла, що не припинятиме роботу своїх магазинів мережі Uniqlo в Росії.
"Одяг – це життєва потреба. Люди Росії мають таке ж право на життя, як і ми", – говорив тоді генеральний директор Fast Retailing Тадаші Янай.
Представники Fast Retailing також уточнювали, що компанія не помітила помітного впливу на ланцюг поставок або логістику в Росії, де Uniqlo має 49 магазинів.
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Раніше японська Fast Retailing Co. у відповідь на надзвичайну гуманітарну ситуацію в Україні оголосила про виділення $10 млн Агентству ООН (UNHCR) у справах біженців для підтримки людей, змушених залишити свої будинки через військову агресію Росії. Компанія також обіцяла пожертвувати 100 тис. одиниць одягу та інших предметів Uniqlo, а також 100 тис. одиниць зимового одягу, зібраних у магазинах Uniqlo у Японії у рамках програми утилізації. Відповідно до потреб UNHCR, ці предмети будуть передані біженцям у Польщі та інших країнах.
Uniqlo – японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх". Належить японському холдингу Fast Retailing Co. Станом на середину 2017 року під вивіскою Uniqlo працювало 1 800 точок у 18 країнах світу.