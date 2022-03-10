Ціни на газ у Європі опустилися до $1500 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 10 березня на закриття торгів становила 133 євро за МВт-год або близько $1510 за тисячу кубометрів. Порівняно з поперднім торговим днем газ подешевшав на 14,68%.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, в ході тогів ціни опускалися до 120 євро за МВт-год або $1366 за тисячу кубометрів.

Зазначимо, 7 березня спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів.