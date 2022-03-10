Росія залишилася без глянцевих журналів Esquire і Cosmopolitan

Один з найбільших у світі видавців журналів – компанія Hearst Magazines – вирішила припинити бізнес в Росії, що означає припинення виходу ряду російських видань під відомими міжнародними брендами.

Про це президент Hearst Magazines Дебі Чирічелла повідомила у листі до співробітників, інформує WWD.

Вона уточнила, що вже повідомила двох своїх партнерів у Росії, Shkulev Media і Fashion Press, про те, що компанія негайно виходить з цих партнерств, передаючи свій капітал у Shkulev Media, а у випадку з Fashion Press, розірвавши ліцензійні угоди щодо брендів, що належать їй.

Через співпрацю з Shkulev Media видавалася російська версія журналу Elle Russia, а через партнерство з Fashion Press – Esquire, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping, Cosmopolitan і Men’s Health.

"Хоча ми твердо віримо, що наші бренди відіграють важливу роль у залученні та інформуванні аудиторії щодо низки тем, включаючи поточні події, ескалація гуманітарної кризи та наша глибока стурбованість ширшим впливом, який це могло мати, змусили нас переоцінити нашу роль. І нашу відповідальність, як глобального бізнесу", – пояснила президент Hearst Magazines.

Головний редактор російського Esquire Сєргєй Мінаєв вже оголосив про закриття видання, зазначивши, що квітневий випуск журналу стане останнім.

Нагадаємо, раніше видавничий дім Condé Nast, що випускає журнали GQ, Vogue, Glamour, Tatler та ADmagazine, припинив усі видавничі операції з російським представництвом.