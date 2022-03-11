Disney повністю призупинить діяльність в Росії

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – The Walt Disney Company – прийняла рішення повністю призупинити свою діяльність в Росії.

Про це йдеться у заяві The Walt Disney Company, оприлюдненій на сайті компанії.

"Минулого тижня, після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, ми оголосили, що призупиняємо показ кінофільмів у Росії та переглядаємо решту нашого бізнесу там. Враховуючи продовження нападу на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми вживаємо заходів, щоб призупинити всі інші бізнеси в Росії", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Disney призупинить ліцензування своєї продукції в РФ, діяльність Disney Cruise Line, журналу і турів National Geographic, виробництво місцевого контенту та мовлення своїх каналів.

"Деякі з цих ділових заходів ми можемо й негайно призупинимо. Інші – наприклад, лінійні канали та ліцензування певного вмісту й продуктів – потребуватимуть часу з огляду на складнощі контракту", – уточнили в компанії.

Як повідомлялося, раніше ще одна з найбільших світових медіакорпорацій WarnerMedia прийняла рішення "призупинити увесь новий бізнес в Росії" через її воєнне вторгнення в Україну.