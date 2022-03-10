Кабмін збільшив видатки резервного фонду держбюджету на 50 мільярдів, – Шмигаль

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у четвер, 10 березня, прийняв рішення збільшити видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні, повідомляє пресслужба уряду.

"Сьогодні уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони", – сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд продовжує фінансувати пенсійні виплати – протягом березня на ці цілі вже спрямовано 38,3 млрд грн.

Крім того, уряд затвердив порядок використання сервісу "єДокумент", який покликаний допомогти людям, які втратили документи внаслідок російської агресії.

"Також сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого "єДокумента". Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі "Дія". "єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, 8 березня правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн, що становить близько 1,3% від загальної суми видатків державного бюджету України, передбаченої на 2022 рік.

В НБУ нагадали, що в умовах воєнного стану та з огляду на потребу в фінансуванні Збройних Сил України для протидії військовій агресії Росії регулятор з 8 березня може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку.