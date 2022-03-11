Міністр оборони закликав українців, що виїхали з зони бойових дій, якнайшвидше шукати роботу

Українцям, які змушені були виїхати зі своїх регіонів через війну, доцільно починати шукати роботу, щоб допомогти українській економіці.

Про це у своєму зверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Війна істотно впливає на стан країни. Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час. Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони", – зазначив міністр.

Він нагадав, що партнери України та міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України, а також допоможуть відновити зруйновану інфраструктуру після перемоги.

"Але до перемоги ми маємо запустити роботу всього, що можна. У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику", –. Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу", – закликав міністр.

Резніков пообіцяв, що державна допомагатиме регіонам адаптуватися до нових реалій, також діятимуть програми прямої підтримки людей.

"Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити. Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів. Ми розуміємо, що багатьом зараз дуже складно. Тому просимо робити те, що у ваших силах", – додав Резніков.