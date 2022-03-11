Останній з великих світових хмарних сервісів припинив реєструвати клієнтів з Росії

Хмарний сервіс Google Cloud припинив реєструвати нових клієнтів з Росії.

Про це повідомляє BusinessInsider з посиланням на представника компанії.

"Ми можемо підтвердити, що наразі не приймаємо нових клієнтів Google Cloud в Росії. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розвитком подій", – повідомив представник компанії, уточнивши, що нова політика не поширюється на Білорусь.

Як відзначає видання, це остання хмарна компанія, яка зупинила бізнес в РФ на тлі її вторгнення в Україну. Раніше цього тижня компанія Amazon також оголосила, що припиняє реєструвати нові контракти на доступ до своїх хмарних сервісів в Росії. Microsoft, IBM і Oracle також призупинили свій бізнес в Росії.

Водночас наразі до кінця не ясно, наскільки цей крок матиме вплив на російську хмарну індустрію чи на хмарний бізнес Google. За даними Gartner, Google Cloud має набагато менше клієнтів, ніж Amazon Web Services і хмарні сервіси Microsoft, які домінують у світовій хмарній індустрії з часткою ринку 40,8% і 19,7% відповідно. Google відстає від них, займаючи лише 6,1% ринку.

Це також остання з низки змін, які Google вніс у свій бізнес у Росії на тлі вторгнення в Україну. Минулого тижня компанія припинила продаж реклами в Росії, включаючи рекламу в пошуку та YouTube. Google також заборонив російські державні медіа на YouTube в Європі, включаючи пропагандистські канали RT і Sputnik.