"Енергоатом" повністю відмовляється від російського ядерного палива (оновлено)

НАЕК "Енергоатом" оголосив про повну відмову від закупівлі російського ядерного палива.

Про це йдеться у заяві компанії у Telegram.

"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", – зазначили в повідомленні.

Пізніше в компанії додали, що українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Зазначається, що для цього "Енергоатом" й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse.

"Крім того, компанія прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження", – наголосили в "Енергоатомі".

За словами голови "Енергоатома" Петра Котіна, РФ отримувала від України від 6 до 8 млрд грн на рік за постачання ядерного палива.

"Паливна програма у різні роки мала різні значення – від 6 до 8 млрд грн на рік йшло Росії", – заявив Котін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Водночас він наголосив, що з початком розв'язаної Росією війни "Енергоатом" ухвалив остаточне рішення повністю відмовитися від її палива, замінивши його американським виробництвом Westinghouse, а також налагодивши власну збірку паливних касет.

"Ми повністю готові відмовитися від постачання російського палива на територію України та стабільно забезпечувати роботу наших енергоблоків без нього. Westinghouse готовий нам повністю допомогти згідно з попередніми домовленостями. Як тільки почалася війна, я говорив з їх керівництвом, і вони вже два тижні вживають заходів, щоб розгорнути додаткове виробництво та забезпечити нам ці поставки", – сказав Котін.

За його словами, питання диверсифікації постачання палива також вирішуватиметься шляхом власного виробництва паливних касет.

"Таким чином частина ядерного палива вироблятиметься в Україні, частина – на майданчиках Westinghouse", – уточнив очільник "Енергоатому".

За даними компанії, американське паливо вже зараз надходить на сім із 15 енергоблоків українських АЕС.

Раніше "Енергоатом" заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування виробництва палива для атомних станцій України.