У "Дії" запустили "єДокумент"

У застосунку "Дія" тепер доступний тимчасовий документ на період війни – "єДокумент".

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Багато українців мусили евакуюватися у більш безпечні регіони України, проте не всі взяли з собою необхідні документи. З міркувань безпеки держреєстри було відключено, відповідно цифровий паспорт чи водійське посвідчення в Дії не завжди під рукою. Тому ми запускаємо "єДокумент у "Дії", – йдеться у повідомленні.

Щоб тимчасовий документ з’явився, необхідно оновити застосунок. "єДокумент" міститиме паспортні дані та РНОКПП (картку платника податків).

"Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу", – зазначили в "Дії".

Наголошується, що "єДокумент" буде автоматично доступний для всіх користувачів "Дії", які оновили застосунок., генерувати його самостійно не потрібно.