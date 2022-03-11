Сенат США підтримав пакет допомоги Україні на $13,6 мільярда

Сенат США ухвалив законопроєкт про державне фінансування, який містить $13,6 млрд допомоги Україні.

Як повідомляє CNN, за документ проголосували 68 сенаторів, проти був 31, передає "Європейська правда".

Законопроєкт тепер може бути направлений президенту Джо Байдену для підписання.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у своїй промові вказав на допомогу Україні в законодавстві і вказав на це як на нагальну причину для того, щоб Сенат швидко ухвалив законопроєкт про великі витрати.

"Народу України потрібна наша негайна допомога, і цей проєкт є найшвидшим і найпрямішим способом швидкого отримання допомоги..Український народ бореться за своє життя і бореться за виживання своєї молодої демократії. Конгрес має моральний обов'язок стояти за ними, коли вони протистоять злу Владіміра Путіна і його кривавій кампанії", – сказав він.

Зазначимо, що екстрена допомога Україні включена в схвалений законопроєкт на $1,5 трлн.

Минулого тижня президент США Джо Байден просив у Конгресу $10 млрд для України, але у понеділок конгресмени вирішили збільшити суму до $12 млрд, а наступного дня ще на $1,6 млрд.

Із цієї суми $4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги 2 млн українцям, які залишили країну через військові дії. Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.