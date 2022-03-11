Окупанти атакували аеродром Луцька, – Волинська ОВА

Вранці, 11 березня, чотири ракети були випущені по об’єктах військового аеродрому в Луцьку, унаслідок чого загинуло двоє військовослужбовців.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у відеозверненні в Telegram.

"Сьогодні вранці приблизно о 5:45 11 березня стався обстріл 4 ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об'єктах військового аеродрому Луцька. На жаль, є людські втрати. Інформація про загиблих на даний момент: виявлено 2 загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості 6", – сказав він.



За словами голови ОВА, наразі на місці авіаудару ведеться розчищення завалів.