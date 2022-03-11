Інтернет-провайдер "Тріолан" відновив доступ до мережі на 70%
Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
Зазначається, що під час хакерської атаки на ключові вузли мережі низку основних маршрутизаторів було програмно виведено з ладу без можливості віддаленого відновлення.
"За підсумками проведеної роботи вдалося відновити доступ до мережі майже на 70% вузлів у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Рівному, Сумах та Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відновлювальні роботи проводяться з урахуванням комендантської години, що впливає на швидкість відновлення доступу до мережі.
Нагадаємо, мережа "Тріолан" перестала працювати 9 березня близько 23:20 за київським часом. За даними користувачів, інтернет був відсутній у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Білій Церкві та низці інших міст.