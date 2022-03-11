Розробник антивірусу Avast призупиняє роботу в РФ та Білорусі

Компанія-розробник антивірусної програми для комп‘ютерів, планшетів та смартфонів Avast зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомляє йдеться у заяві компанії.

"Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів у Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах", – йдеться у повідомленні.



"Ми завжди були пристрасно віддані захисту повсякденних інтернет-громадян від політичної боротьби, однак ми відмовляємося брати участь у війні чи отримувати прибуток від неї. Наш бізнес, який приносить близько 2,5 мільйона доларів США податку з продажу щороку лише російському уряду, жодним чином не буде брати участь у діях Росії. Тому призупинення нашого бізнесу в Росії та Білорусі є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні", – додали в компанії.

Водночас Avast заявив, що підтримує та розширює пропозиції своїх продуктів в Україні.

"Ми безкоштовно надаємо користувачам-платникам розширення їхніх ліцензій. Користувачі наших безкоштовних продуктів тепер також можуть безкоштовно отримати наші продукти преміум-класу", – наголосили в компанії.