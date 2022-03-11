Відмова України від російського ядерного палива коштуватиме РФ до 8 мільярдів на рік, – "Енергоатом"

Російська Федерація отримувала від України від 6 до 8 млрд грн на рік за постачання ядерного палива на її АЕС.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.



"Паливна програма в різні роки мала різні значення – від 6 до 8 млрд грн на рік йшло Росії", – сказав він в інтерв’ю агентству.



Водночас Котін зазначив, що з початком розв'язаної РФ війни "Енергоатом" ухвалив остаточне рішення повністю відмовитися від її палива, замінивши його американським виробництвом Westinghouse, а також налагодивши власну збірку паливних касет.



"Ми повністю готові відмовитися від постачання російського палива на територію України та стабільно забезпечувати роботу наших енергоблоків без нього. Westinghouse готовий нам повністю допомогти згідно з попередніми домовленостями. Як тільки почалася війна, я говорив з його керівництвом, і вони вже два тижні вживають заходів, щоб розгорнути додаткове виробництво та забезпечити нам ці поставки", – сказав очільник "Енергоатому".



За його словами, питання диверсифікації постачання палива також вирішуватиметься шляхом власного виробництва паливних касет.



"У такий спосіб частина ядерного палива вироблятиметься в Україні, частина – на майданчиках Westinghouse", – зазначив Котін.



За даними компанії, американське паливо вже зараз надходить на сім із 15 енергоблоків українських АЕС.

Раніше "Енергоатом" заявив про повну відмову від закупівлі російського ядерного палива.