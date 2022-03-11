Європейське ядерне товариство призупиняє роботу з держкомпаніями РФ та Білорусі
1750
Рада директорів Європейського ядерного товариства (European Nuclear Society) на позачерговому засіданні прийняла рішення призупинити всю діяльність з організаціями, пов’язаними з владою РФ та Білорусі.
Рада директорів Європейського ядерного товариства (European Nuclear Society) на позачерговому засіданні прийняла рішення призупинити всю діяльність з організаціями, пов’язаними з владою РФ та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
Обмеження також включають призупинення корпоративного членства компаній "Росатом" та "Атомтех" в організації.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалене до припинення російської агресії в Україні.
Джерело: Telegram