Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії після публічної критики (оновлено)

Німецький Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії після критики заяви його керівництва про те, що банк не буде припиняти бізнес в Росії, оскільки це б суперечило його "цінностям".

Про відмову припиняти діяльність в РФ йшлося у листі виконавчого директора банку Крістіана Сьюінга до співробітників Deutsche Bank, повідомляє Reuters.

"Нас часто запитують, чому ми не повністю виходимо з Росії. Відповідь полягає в тому, що це суперечить нашим цінностям", – заявив Сьюінг у листі.

"У нас є клієнти, які не можуть виїхати з Росії за одну ніч", – додав він.

Пізніше у п’ятницю Deutsche Bank оприлюднив публічну заяву, у якій запевняє, що все ж згортає бізнес в Росії.

"Ми неодноразово наголошували, що найрішучіше засуджуємо російське вторгнення в Україну та підтримуємо німецький уряд та його союзників у захисті нашої демократії та свободи. Уточнимо: Deutsche Bank істотно зменшив свою позицію в Росії з 2014 року. Як і деякі наші міжнародні конкуренти, ми перебуваємо в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, відповідно до наших юридичних та нормативних зобов’язань, і допомагаємо нашим неросійським багатонаціональним клієнтам у скороченні своїх операцій", – йдеться у заяві.

"Ніякого нового бізнесу в Росії не буде", – наголошує Deutsche Bank.

Ця заява була оприлюднена після того, як попередня позиція керівництва банку викликала різку критику з боку деяких інвесторів і політиків, які звинувачують Deutsche Bank у тісних зв’язках з Росією.

Білл Браудер, інвестор, який багато років проводив кампанії з викриття корупції в Росії, заявив, що позиція Deutsche Bank "повністю суперечить міжнародній діловій спільноті і призведе до негативної реакції, втрати репутації та бізнесу на Заході".

"Я був би здивований, якщо вони зможуть зберегти цю позицію, оскільки ситуація в Україні продовжує погіршуватися", – сказав Браудер Reuters.

Фабіо Де Масі, колишній депутат Бундестагу і відомий борець за фінансову злочинність, зазначив, що Deutsche Bank має тісні зв’язки з російською елітою, багато з представників якої зіткнулися з санкціями, і що ці відносини повинні припинитися.

Відповідаючи на запитання про критику свого рішення залишитися, Deutsche Bank повторив заяву, що дотримуватиметься санкцій і що він "уважно стежить за ситуацією", додавши, що банк може адаптувати свій підхід "за потреби".

Як повідомлялося, раніше американські інвестбанки Goldman Sachs і JPMorgan Chase оголосили, що згортають свій російський бізнес, ставши першими великими банками США, які пішли з РФ після вторгнення Москви в Україну.

За даними джерел Bloomberg, раніше Німеччина заблокувала відключення від системи SWIFT російського "Сбербанку" та запровадження заборони на захід російських суден в європейські порти.

Крім того, німецький хімічний концерн BASF, один із світових лідерів серед виробників засобів захисту рослин (ЗЗР), з 9 березня відновив постачання своєї продукції країні-агресору РФ, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про зупинення постачання товарів в цю країну.