Мінекономіки оцінило завдані російським вторгненням збитки для інфраструктури у $119 мільярдів

Росія нанесла збитків українській інфраструктурі на $119 млрд.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телеканалу "Рада", передаэ Укрінформ.

"Вчора чи позавчора Офіс Президента заявляв про понад $100 млрд. Вони говорили якраз про об'єкти інфраструктури, на сьогодні ця цифра у нас уже уточнена – це $119 млрд", – зазначив він.

За його словами, з кожним днем війни ця цифра буде тільки зростати.

Кудін пояснив, що Міністерство економіки рахує збитки, нанесені Україні російськими військами за двома підходами: прямі єдиноразові збитки (скільки коштуватимуть зруйновані об'єкти) та обсяг втрат ВВП внаслідок дій російської армії.

Заступник міністра додав, що наразі уряд України готує позови до міжнародних судів для того, щоб змусити Росію відшкодовувати ці збитки. Кудін наголосив: дуже важливо зібрати якомога більше свідчень про шкоду, нанесену армією РФ.

Раніше, 7 березня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на понад $10 млрд.