Єврокомісія запропонувала збільшити військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро

Європейська комісія хоче подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 млн євро.

Про це заявив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає Reuters.

"Всі повністю усвідомлюють, що ми повинні посилити нашу військову підтримку України. Я впевнений, що лідери схвалять ці гроші", – сказав він журналістам, прибувши на другий день зустрічі лідерів ЄС у Версалі.

За його словами, Євросоююз також розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки.

Нагадаємо, що 28 лютого Рада ЄС прийняла постанову про "європейське сприяння миру" в Україні, яка передбачає постачання озброєнь Києву, у тому числі летального характеру, на суму 450 млн євро. Окремим рішенням, для України виділили ще 50 млн євро на оснащення та амуніцію нелетального характеру: засоби індивідуального захисту, укладання для надання першої медичної допомоги, пальне.