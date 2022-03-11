Після заборони на купівлю валюти росіяни намагаються скуповувати криптоактиви, – ЗМІ
Як пише російський "Комерсант", відкритої статистики попиту на криптовактиви немає, але опитані виданням експерти стверджують, що учасники ринку фіксують зростання обсягів операцій із криптовалютами в рази.
Так, за словами співзасновника ENCRY Foundation Романа Некрасова, обсяги таких операцій зросли у 3-5 разів. При цьому найчастіше йдеться про використання стейблкоінів, курс яких прив’язаний до вільно-конвертованих валют. Ймовірно, росіяни розглядають їх як простий спосіб швидко вивести валюту за кордон.
Некрасов також розповів, що потік клієнтів у фізичні офіси продажу криптовалют також збільшився. За його словами, туди приходять росіяни "із сотнями тисяч доларів" та консультуються, як після виїзду за кордон вийти з криптовалюти у фіатні гроші.
У російському центробанку відмовилися коментувати цю інформацію. Видання зазначає, що зберігати валюту російській владі багато в чому допомагають антиросійські санкції. Адже багато великих криптобірж вже обмежили або готові обмежити операції російських клієнтів.
Як повідомлялося, після російського вторгнення в Україну російська влада фактично заборонила продаж валюти населенню та обмежила видачу валютних депозитів. Так, до 9 вересня росіянам дозволяється зняти зі своїх рахунків чи вкладів до $10 тис. у готівковій валюті. Залишок будуть видавати в рублях. Компаніям дозволили знімати з рахунків лише $5 тис. для видатків на закордонні відрядження.