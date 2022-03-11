Євросоюз виплатив перші 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні

Європейський Союз здійснили перший платіж у розмірі 300 млн євро із загальний 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх пітримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги Україні. Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро. Відповдіно наступні попереду", – зазначила вона.

Як повідомлялося, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує на отримання від ЄС першого траншу макрофінансової допомоги в 600 млн євро наприкінці березня-початку квітня.