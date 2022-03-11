"Укрпошта" відновила доставку з інтернет-магазинів
Як повідомляє пресслужба компанії, перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця, оприлюднено на сайті "Укрпошти".
"Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку", – прокоментувала заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.
За даними компанії, станом на 11 березня працює 4 783 відділення "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.
Наразі "Укрпошта" працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії, з певними обмеженнями.
В компанії рекомендують перед оформленням доставки перевірити, чи можлива в область доставка відправлень, а потім – яке найближче відділення працює в конкретному населеному пункті.