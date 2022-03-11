Moody's знизило кредитний рейтинг Білорусі, вказавши на ймовірність дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий рейтинг Білорусі та рейтинг її незабезпеченого боргу одразу на чотири сходинки – до "Ca" з "B3", прогноз щодо рейтингів залишається "негативним",

Одночасно Moody's знизило стелю рейтингів Білорусі у національній та іноземній валюті до "Caa3" та "Ca" з "B2" та "B3" відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресреліз агентства.

"Зниження рейтингів відображає послаблення кредитоспроможності Білорусі на тлі воєнного вторгнення Росії в Україну. Білорусь безпосередньо зазнає значного подальшого посилення санкцій, спрямованих проти ключових секторів економіки і фінансової системи, що обмежить і без того обмежені зовнішні резерви країни і поставить під загрозу її здатність обслуговувати борг. Зовнішня позиція країни буде піддаватися подальшому ризику, як і її макроекономічна та фінансова стабільність", – йдеться у прес-релізі агентства.

На думку Moody's, "дефолт Білорусі стає дедалі ймовірнішим, враховуючи побоювання щодо готовності уряду погасити свої боргові зобов'язання та очікування того, що будь-яка потенційна фінансова підтримка з Росії навряд чи буде використана для цієї мети".

У прес-релізі також зазначається, що зниження рейтингу Білорусі пов'язане з серйозним погіршенням кредитного профілю Росії, що історично було ключовим фактором і джерелом фінансової підтримки республіки.

Як повідомлялося, раніше міжнародне агентство Moody's знизило суверенний рейтинг РФ до близькодефолтного рівня "Са" через рішення обмежити зовнішні платежі за суверенним боргом.