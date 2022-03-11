Ціна імпортного газу у січні знизилася на 13%, – Мінекономіки

Середня митна вартість імпортного природного газу у лютому 2022 року становила $1010,09 або 29,55 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства економіки.

Таким чином, ціна імпортного газу минулого місяця була на 13% нижчою, порівняно з січнем 2022 року, коли вона склала $1161,52 (32,8 тис. грн) за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, за даними "Оператора ГТС України", імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 рази (на 13,34 млрЕнергетикад куб. м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м. Зокрема, у грудні було імпортовано всього 15 млн кубометрів газу.

Нагадаємо, нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко раніше неодноразово зазначав, що середня митна вартість імпортованого газу, що публікується Мінекономіки, не є репрезентативною.