Росія не може знайти покупців на свою нафту в Азії попри великі знижки, – Bloomberg

Запланований на минулий четвер аукціон з продажу російської нафти на азійському ринку не відбувся через відсутність покупців.

Як пише Bloomberg, це може означати, що азійські покупці також уникають російської нафти, незважаючи на ціни, які трейдери називають "неймовірно" низькими.

На аукціоні індійська державна корпорація ONGC Videsh пропонувала російську нафту сорту Sokol з проекту "Сахалін-1" на Далекому Сході з поставкою у травні, при тому що останні ціни вказують на великі знижки на цей сорт. Однак від покупців не надійшли заявок на придбання сировини.

Як відзначає агентство, таким чином на азійському ринку російська нафта стикається зі складнощами, з якими стикаються спроби продати російську нафту сорту Urals в інших регіонах, незважаючи на значні знижки.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До запровадження ембарго на російську нафту та нафтопродукти офіційно також приєдналася Велика Британія, проте багато покупців уникають придбання російської сировини через іміджеві ризики, повідомляють ЗМІ.