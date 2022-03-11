Трюдо оголосив про санкції проти оборонних та промислових підприємств Росії

Влада Канади вводить санкції проти п'яти росіян і 32 структур, пов'язаних, зокрема, з оборонним комплексом РФ.

Як пише Toronto Starр, про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Інтерфакс-Україна.



За даними видання, під санкціями опинилися олігархи Роман Абрамович та Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, а також суддя Олена Морозова та Ігор Янчук.



Санкції запроваджуються щодо 32 підприємств та організацій у галузі оборони, енергетики та фінансів за їхню роль у ситуації в Україні.

Це СЗР Росії, Міноборони РФ, корпорація "Іркут", Ракетно-космічний центр Прогрес", ВАТ "Адміралтейський суднобудівний завод", Казанський гелікоптерний завод, "Ростех-Азімут", АТ "Компанія "Сухий", низка дослідницьких організацій.



Трюдо також заявив, що Оттава вивчає можливість перевезення до Канади біженців із України.

Раніше Велика Британія ввела санкції проти Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та ще п'ятьох російських олігархів.