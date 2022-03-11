В Україні має бути проведена повноцінна посівна кампанія, – Зеленський

Попри війну в Україні має бути проведена повноцінна посівна кампанія.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне. Зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Авжеж, настільки, наскільки це можливо. Все залежить від людей і ситуації", – заявив Зеленський.

Він додав, що уряд докладає всіх зусиль для забезпечення країни необхідними товарами, зокрема, пальним.

"Наші урядовці роблять усе, щоб на всій території держави було паливо, були продукти, все не так просто, але тим не менш, медикаменти та всі – я це підкреслюю – всі товари, необхідні людям. Бензин, дизель – все завозиться", – запевнив Президент.