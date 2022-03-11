Найбільший світовий інвестфонд списав $17 мільярдів через інвестиції в Росію

Американська інвесткомпанія BlackRock Inc., найбільша у світі за обсягом активів в управлінні, втратила близько $17 млрд інвестицій у російські цінні папери через розв'язану Росією війну проти України.

За даними Financial Times, станом на кінець січня клієнтам BlackRock належали російські активи на суму понад $18,2 млрд, проте через запровадження жорстких санкцій прости РФ внаслідок її вторгнення в Україну, а також фактичне закриттям російських ринків, інвесткомпанія була змушена списати вартість цінних паперів, продати які стало практично неможливо, передає Інтерфакс-Україна.

BlackRock повністю зупинила придбання російських паперів 28 лютого і повідомила того ж дня, що в загальному обсязі активів, що перебувають під її керуванням, частка Росії скоротилася до 0,01%. Представник BlackRock уточнив, що сукупна вартість російських паперів на 28 лютого вже становила лише близько $1 млрд, пояснивши її зменшення переоцінкою активів, а не їх продажем.

Загалом BlackRock управляє активами на загальну суму понад $10 трлн.

FT вказує, що інші великі керуючі компанії також змушені списувати вартість інвестицій, пов'язаних із Росією.

Зокрема, один із фондів американської Pacific Investment Management Co. (Pimco) оголосив про списання у розмірі $942 млн у зв'язку з можливими втратами зі свопів на дефолт за кредитом (CDS), прив'язаним до російських паперів. Загалом фонди Pimco, які продавали такі CDS, будуть змушені виплатити інвесторам $1,1 млрд у випадку, якщо Москва не заплатить за боргом. Крім того, за даними агентства Bloomberg, Pimco належать російські державні папери на суму понад $1,5 млрд.

Керівники Janus Henderson, Ashmore і Western Asset також мають інвестиції, пов'язані з Росією, свідчать дані Morningstar.

Головний виконавчий директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що "продовжує консультації з регуляторами, індексними провайдерами та іншими учасниками ринку, щоб дати своїм клієнтам можливість вийти зі своїх позицій у російських цінних паперах, якщо це дозволять регулятивні та ринкові умови".

Як повідомлялося, раніше американські інвестбанки Goldman Sachs і JPMorgan Chase оголосили, що згортають свій російський бізнес, ставши першими великими банками США, які пішли з РФ після вторгнення Москви в Україну.