Нацбанк скасував перевірку легальності коштів при придбанні "військових облігацій"

Національний банк України (НБУ) на період дії воєнного стану спростив вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, якщо власники спрямовують їх на придбання "військових облігацій" через банки.

Відповідне рішення затверджено постановою НБУ №47 від 11 березня та набула чинності з сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з текстом постанови, у випадку придбання "військових облігацій" банкам дозволяється не проводити перевірку походження готівкових коштів клієнтів.

Водночас Нацбанк наголошує, що всі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог закону України "Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону.

Нагадаємо, що раніше Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних Сил України, а також операцій з зарахування коштів благодійної допомоги, спрямованої для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення, на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком.