Уряд допомагає вивезти перші 12 підприємства на Західну Україну, – Гетманцев

Український уряд вже надає допомогу в процесі евакуації 12 підприємств за програмою переміщення бізнесу на Західну Україну, загалом в роботі вже 250 заявок бізнесі.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз, на третій день роботи програми, переміщається 12 підприємств. Є понад 250 заявок, вони продовжують надходити", – сказав Гетманцев.

"Допомагаємо з транспортом, дуже допомагає "Укрзалізниця". Надаємо майданчики у Західній Україні. Військово-цивільні адміністрації розміщують працівників", – додав голова комітету.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів розширив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.