Байден оголосив про нові обмеження для економіки Росії

Країни G7 докладуть зусиль для скасування торовельного статусу Росії як країни найбільшого сприяння, а також будуть перешкоджати спробам російської влади залучати фінансування у Світовому банку та МВФ.

Про це президент США Джо Байден оголосив на брифінгу у Білому домі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кожна з країн має намір вжити заходів щодо скасування статусу країни найбільшого сприяння для Росії", – заявив він, зазначивши, що кожна з країн G7 вживатиме таких заходів з урахуванням національних інтересів.

Байден додав, що "США та їхні союзники по G7 прагнутимуть перешкоджати російським позикам у провідних фінансових організацій, таких як Світовий банк та МВФ".

Крім того, за його словами, США відмовляться від імпорту з РФ горілки, морепродуктів та алмазів.

"Ми також робимо подальші кроки, забороняючи імпорт товарів кількох важливих секторів російської економіки, включаючи морепродукти, горілку та алмази", – сказав Байден.

Президент США також повідомив, що Америка запровадить заборону на експорт в Росію предметів розкошів.

В пресслужбі Білого дому уточнили, що президент США разом з Конгресом працюватиме над тим, щоб позбавити Росію переваг членства в СОТ і позбавити російський експорт режиму найбільшого сприяння, що дозволяє обмежити мита на російські товари.

Крім того, лідери G7 домовляться про те, щоб Росія не могла отримати фінансування від провідних багатосторонніх фінансових установ, таких як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

США також планують розширити санкції проти російських еліт та членів їх сімей.

Крім того, Байден підпише указ про заборону експорту предметів розкоші в Росію. Йдеться, зокрема, про елітні годинники, розкішні транспортні засоби, елітний одяг, високоякісний алкоголь, ювелірні вироби та інші товари, які часто купує російська еліта. Вартість експорту США товарів, на які діють сьогоднішні обмеження на предмети розкоші, становить майже $550 млн на рік.

Водночас буде запроваджено заборон на імпорт в США російських морепродуктів, алкогольних напоїв/горілки та непромислових діамантів, що має позбавити Росію надходжень від експорту в розмірі понад $1 млрд на рік.

Крім того, планується створити передумови для заборони нових інвестицій у будь-який сектор економіки Російської Федерації, а не лише у сфері енергетики.