Окупанти залучили "Росатом" до захоплення Запорізької АЕС, – голова "Енергоатома"

Російський державний холдинг "Росатом", який об'єднує кілька сотень підприємств атомної галузі країни-агресора, зокрема й АЕС, бере участь у рейдерському захопленні найбільшої у Європі Запорізької атомної станції.

Про це голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UA:разом", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні до Енергодару прибула група цивільних, серед яких ми ідентифікували головного інженера Ростовської АЕС та заступника головного інженера Балаківської АЕС. Було ще вісім людей, які намагалися взяти керівництво ЗАЕС у свої руки. Не були вони допущені туди, але всі ці випадки свідчать про те , Що концерн "Росатом" також брав участь у цій агресії, займається практично рейдерством зараз, намагаючись захопити АЕС і встановити контроль над нею", – розповів Котін.

За його словами, "Енергоатом" вже підготував звернення до відповідних міжнародних організацій, у тому числі МАГАТЕ, щоб вони звернули увагу саме на роль та участь "Росатома" в агресивних діях щодо українських АЕС.

Він додав, що перед візитом цих осіб на станцію приїжджала ще одна група людей, які назвали себе представниками так званої цивільно-військової адміністрації, не називаючи своїх імен, та оголосили ЗАЕС територією Росії, що належить до сфери управління "Росатома".

"Ці заяви – нісенітниця, але вони це заявляють. А нашому персоналу доводиться працювати під дулами автоматів загарбників. І на майданчику ЗАЕС, і в Енергодарі дуже багато ворожих солдатів і техніки", – описав ситуацію голова "Енергоатому".

Відповідаючи на запитання про можливі теракти на ЧАЕС (про наміри російських військових здійснити їх заявило в п'ятницю ГУР Міноборони України, – ред.), Котін зазначив, що на її території розташовані багато ядерних об'єктів, в яких утримуються радіоактивні відходи та відпрацьоване ядерне паливо.

"Теоретично можна зробити все, що завгодно з цим ядерним матеріалом. Він зараз знаходиться в тих межах і конструкціях, в яких йому належить перебувати, щоб він не вийшов у навколишнє середовище. Але якщо загарбники захочуть, звичайно, вони можуть його підірвати або ще що-небудь. І, і він буде поширений по всій територій. Далі вже все залежить від напрямку вітру. Звичайно, це самогубство і для них, якщо вони на це наважаться", – наголосив Котін.

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження санкцій проти російської державної атомної корпорації "Росатом", основного постачальника палива та технологій для багатьох атомних електростанцій по всьому світу. Однак остаточне рішення щодо цього ще не прийняте.