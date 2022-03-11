Байден заборонив постачати долари в Росію

Президент США Джо Байден підписав указ, яким забороняється постачання в РФ готівкових доларів і предметів розкоші, а також забороняється імпорт російської горілки та морепродуктів.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Білого Дому.

Документом забороняється імпортувати до США наступні продукти з РФ: риба, морепродукти та вироби з них; алкогольні напої; непромислові алмази; будь-які інші продукти походженням з РФ, визначені міністром фінансів за погодженням з державним секретарем і міністром торгівлі.

Водночас забороняється будь-яке постачання в РФ банкнот у доларах США.

Крім того, забороняється прямий та опосередкований експорт в РФ предметів розкоші та будь-яких інших предметів, за рішенням міністра торгівлі, за погодженням з державним секретарем і міністром фінансів.

Також забороняються нові інвестиції в будь-який сектор економіки РФ, визначений міністром фінансів і погодженим за вищевказаною процедурою.

Також указом громадянам США заборонено брати участь або будь-яким чином сприяти обходу запроваджених обмежень.