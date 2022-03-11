"Укрпошта" запустила пільгову програму доставки посилок з України для переселенців в 5 країн Європи

Укрпошта з 11 березня буде доставляти "посилку з дому" з 70% знижкою до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, тобто до тих країн, які приймають найбільшу кількість українців, яким довелося покинути Батьківщину через російську агресію.

Відповідної домовленості про спеціальні умови доставки з максимальною знижкою "Укрпошта" досягла з поштами найближчих західних сусідів України, повідомляє пресслужба компанії.

Таким чином, рідні або знайомі за можливості зможуть відправити необхідні речі тим, хто покинув межі України.

"Багато хто виїхав без необхідних речей, навіть без запасного одягу. Так, ці речі можуть частково компенсувати волонтери і благодійні фонди країн, які приймають українців. Але свій домашній светр, чи куртка, чи якісь речі побуту, такі звичні, що цінність їхню розумієш тільки тоді, коли втрачаєш, зможуть морально підтримати українців за кордоном", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

В компанії уточнили, що на поштовому відділенні "посилки з домівки" будуть оформлятися як звичайні відправлення. Вартість доставки залежатиме від розмірів та ваги, проте на всі такі відправлення "Укрпошта" надасть знижку -70% від вартості міжнародного відправлення.

Оформити відправлення можна як у відділенні "Укрпошти", так і онлайн в особистому кабінеті або в мобільному додатку Укрпошти. Для цього потрібно вказати вид відправлення - міжнародна посилка, та країну адресації - Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину або Молдову. Також потрібно заповнити митну декларацію.