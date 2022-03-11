British American Tobacco змінила позицію і йде з Росії

Один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції – компанія British American Tobacco plc (BAT) – оголосила про рішення піти з російського ринку, хоча ще позавчора планувала продовжити свою роботу в РФ.

Про це свідчить заява компанії, оприлюднена на її офіційному сайті.

"На основі нашого оголошення від 9 березня ми завершили перевірку нашої присутності в Росії. Контекст надзвичайно складний, надзвичайно швидкий і непостійний. Ми дійшли висновку, що право власності BAT на бізнес у Росії більше не є стійким у нинішніх умовах", – зазначається у повідомленні.

"Сьогодні ми розпочали процес швидкої передачі нашого російського бізнесу у повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства. Окрім того, що ми продовжуємо платити нашим 2500 співробітникам, ми зробимо все можливе, щоб захистити їх майбутнє працевлаштування. Після завершення (цієї операції, – ред.) BAT більше не буде представлена в Росії", – заявили в компанії.

ВАТ уточнює, що у 2021 році на Україну та Росію припадало 3% виручки групи та трохи менше 3% прибутку від операцій.

Як повідомлялося, 9 березня British American Tobacco (BAT) оголосила, що призупинила роботу своєї фабрики та ділові операції в Україні через російське воєнне вторгнення, водночас у РФ корпорація продовжить працювати, проте призупинить інвестиції та "раціоналізує своєю маркетингову діяльність".

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Нагадаємо, раніше інший глобальний виробник сигарет – британська компанія Imperial Tobacco – також вирішила призупинити всіх продажі та виробництво в Росії, включно з зупинкою заводу у Волгограді.

Водночас тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) вирішив продожити роботу своїх фабрик в РФ, оголосивши про призупинення інвестицій в цій країні. Аналогічну заяву зробила Japan Tobacco International (JTI), яка контролює близько 40% ринку сигарет в Росії.