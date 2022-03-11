YouTube почав блокувати канали російських пропагандистів по всьому світу

Відеосервіс YouTube почне блокувати канали російських державних медіа по всьому світу.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу. Нагадаю, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ", – повідомив Федоров.

Він припустив, що у відповідь на це РФ намагатиметься заблокувати YouTube на своїй території.

Цю інформацію також підтвердили в самій компанії.

"Ми блокуємо доступ до каналів YouTube, пов'язаних з російськими ЗМІ, що фінансуються державою, по всьому світу... Це рішення набуває чинності негайно, очікуємо, що нашим системам потрібен час", – йдеться у заяві YouTube, опублікованій в офіційному акаунті у Twitter у п'ятницю.

В компанії зазначають, що за останні дні вже видалили понад 1 000 каналів і понад 15 000 відео за порушення не лише нашої політики щодо ворожих висловлювань, а й політики щодо дезінформації, графічного вмісту тощо.

"Крім того, нещодавно ми призупинили всю рекламу YouTube у Росії. Тепер ми поширили це на всі способи монетизації на нашій платформі в Росії", – підтвердили в компанії інформацію про те, що російські канали та блогери втратили можливість заробляти завдяки YouTube.