Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, – Держприкордонслужба
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Державна прикордонна служба України заявляє, що Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держприкордонслужби в Telegram.
"Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців", – зазначають у відомстві.
Прикордонники уточнюють, що за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тис. українців, а Варшава вже прийняла 200 тис. біженців з України і не в змозі прийняти більше.