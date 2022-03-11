Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України заявляє, що Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держприкордонслужби в Telegram.

"Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців", – зазначають у відомстві.

Прикордонники уточнюють, що за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тис. українців, а Варшава вже прийняла 200 тис. біженців з України і не в змозі прийняти більше.