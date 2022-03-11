Зростання цін прискорилося у лютому до 10,7%, – Держстат

Споживчі ціни у лютому 2022 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,6% після зростання на 1,3% у січні.

Водночас у річному вимірі порівняно з лютим 2021 року інфляція прискорилась до 10,7%, порівняно із зростанням на 10% за підсумками січня, повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

При цьому базова інфляція у лютому склала 1%, порівняно з січнем, а в річному обчисленні вона сягнула 1,1%.

За даними Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали овочі. На 4,7-1,5% зросли ціни на яловичину, масло, рис, хліб, фрукти, молоко та молочні продукти, рибу та продукти з риби, сало, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас на 5,7% подешевшали яйця, на 0,4% – цукор, на 0,3% – свинина.

Одяг і взуття подешевшали на 4,2%, у тому числі одяг – на 4,6%, взуття – на 3,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося в основному через підвищення тарифів на послуги з управління багатоквартирними будинками на 1,3%, цін на утримання та ремонт житла на 1,1%.

Ціни на транспорт у лютому зросли на 3,7% у першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,9%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,4%.

Як відзначає Нацбанк, зростання споживчих цін у лютому значно перевищило прогноз.

"Вирішальну роль зіграли спочатку нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення росії в Україну наприкінці лютого. Це зумовило надмірний попит на продукти харчування та пальне, порушення ланцюгів постачання, що в підсумку суттєво посили інфляційний тиск", – йдеться у коментарі НБУ.

Певний вплив на зростання цін також мало подальше подорожчання енергоносіїв у світі.

"Водночас незмінні тарифи на більшість житлово-комунальних послуг, а також дії НБУ та уряду частково стримували посилення інфляційного тиску. Зокрема, Національний банк тимчасово зафіксував офіційний курс гривні та запровадив низку обмежень на валютному ринку", – додали в НБУ.

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни у січні 2022 року порівняно з попереднім місяцем виросли на 1,3% після зростання на 0,6% у грудні. Водночас у річному вимірі порівняно з січнем 2021 року інфляція залишилась на рівні 10%.