Українські виробники олії відновили закупівлю насіння соняшника, – АПК-Інформ

Переробні підприємства України, які розташовані поза зоною активних бойових дій, відновили закупівлю насіння соняшнику.

Про це свідчать дані моніторингу галузевого інформагентства АПК-Інформ.

"Оператори ринку в ряді випадків відзначають збільшення кількості пропозицій олійної сировини від сільгоспвиробників, при цьому найчастіше на ринок надходять пропозиції партій обсягом від 20 тонн. Проте в той самий час деякі переробні компанії центрального регіону повідомляють, що закуповувати насіння соняшнику практично не вдається", – зазначає агентство.

Станом на ранок 11 березня закупівельні ціни переважно варіювались в межах 18500-20500 грн за тону на умовах СРТ, що на 1800-2800 грн/т нижче за показники до вторгнення російських військ до України.

Зниження цін експерти пояснюють домінуванням пропозиції над попитом на тлі достатніх запасів олійної сировини всередині країни та зупинкою чи зменшенням обсягів переробки олійноекстракційних заводів.

Водночас перспективи експорту соняшникової олії на довоєнному рівні залишаються вкрай сумнівними, що продовжить чинити тиск на ціни соняшнику.

Нагадаємо, раніше Європейська асоціація виробників та переробників рослинних олій та жирів (FEDIOL) прогнозувала, що країни ЄС через 4-6 тижнів зіткнуться з дефіцитом нерафінованої олії через зупинку її експорту з України. У свою чергу це викликає дефіцит рафінованої та бутильованої олії у європейських домогосподарств.

"Кернел", один із найбільших світових виробників соняшникової олії, 2 березня призупинив експорт з України зернових, переробку олійних культур, закупівлю сировини в інших аграріїв, а також логістичні та інфраструктурні операції через агресію РФ.

ТОВ "Дельта Вілмар Україна", що виробляє олію під ТМ "Чумак", 3 березня призупинило виробничу діяльність, експортно-імпортні операції та логістику, при цьому підприємство продовжує відвантаження сировини для потреб хлібобулочної та молочної промисловості.