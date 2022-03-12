Росія за два тижні війни в Україні втратила $30 мільярдів свого ВВП

За два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найбільшого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на $30 млрд, або 9% у 2022 році.

За прогнозами Bloomberg Economics, виробництво впало приблизно на 2%, що конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році, передає Економічна правда.

Прогнози економістів на наступний рік сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесіїю" у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.

Водночас базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена.

Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці.

При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.