Мінфін США затвердив нові санкції проти кремлівських еліт та російських олігархів

Міністерство фінансів США оприлюднило новий список осіб, проти яких запроваджуються санкції у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

Як повідомляє пресслужба відомства, у переліку імена представників російської та кремлівської еліт, олігархів, а також лідерів політичної та національної безпеки Росії, які підтримали дії Путіна в Україні.



Зокрема, обмеження торкнулися дружину та двох дорослих дітей прессекретаря Путіна Дмитра Пескова.

Також США заблокували яхту Tango та пасажирський літак P4-MIS, які пов'язують із власником групи "Ренова", мільярдером Віктором Вексельбергом. Він сам потрапив до санкційного списку ще у 2018 році.

Водночас у Мінфіні нагадали, що 24 лютого були запроваджені санкції проти російського банку "ВТБ". Через це до нового списку потрапили десять осіб, які були або є топменеджерами банку, а також за діяльність у секторі фінансових послуг економіки РФ:

віцепрезидентка Ольга Дергунова;

заступник голови правління Вадим Кулик;

голова правління Валерій Лук'яненко;

заступник голови правління Анатолій Печатніков;

членкиня правліня Наталія Діркс;

член правління Максим Кондратенко;

член правління Еркін Норов;

член правління Святослав Островський;

член правління Дмитро П'янов;

член правління Юрій Андресов.

Також до списку санкцій увійшли спікер Держдуми В'ячеслав Володін, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та 10 його однопартійців Юрій Афонін, Євген Безсонов, Казбек Тайсаєв, Микола Осадчий, Дмитро Новіков, Іван Мельников, Олексій Курінний, Микола Коломейцев, Володимир Кашин, Леонід Калашніков. Як повідомляють у Мінфіні США, вони відповідальні за визнання так званих "Л/ДНР" та сприяли вторгненню РФ в Україну.