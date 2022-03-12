Українські ІТ-компанії пожертвували $24,5 мільйона на підтримку України
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За підрахунками ІТ Ukraine Association, впродовж перших 10 днів війни в Україні українські ІТ-компанії зібрали $24,5 млн на підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зокрема, вітчизняні ІТ-компанії зібрали:
- $12,1 млн на гуманітарні цілі;
- $6,1 млн на підтримку ЗСУ;
- $6,3 млн податків авансом.
Зазначається, що компанії також підтримують волонтерські ініціативи: збирають кошти за кордоном, постачають загони тероборони медикаментами, засобами захисту та комп’ютерним обладнанням і створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії тощо.
Як повідомлялося, ООН зібрав понад $300 мільйонів для допомоги біженцям з України
Джерело: Мінцифри