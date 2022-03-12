Користувачі Airbnb забронювали житла в Україні на $15 мільйонів на підтримку українців

Користувачі сервісу Airbnb забронювали житло в Україні на суму понад $15 млн, щоб підтримати українців на тлі війни з російськими окупантами.

Про це повідомив співзасновник та гендиректор Airbnb Браян Ческі у Twitter.

За його словами, упродовж тижня в Україні було заброньовано 434 тисячі ночей.

"Так, українські хости отримали $15 млн для хостів. Від імені наших хостів в Україні, дякую", – написав Ческі.

Як повідомлялося, сервіс бронювання житла Airbnb надасть житло безплатно для 100 тис. українців. Крім того, платформа припинила співпрацю з Росією та Білоруссю.