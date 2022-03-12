Окупанти на Київщині знищили склад МХП із замороженою продукцією на 230 мільйонів

У суботу, 12 березня, о 3:50 у Квітневому, що на Київщині, після обстрілів російських окупантів відбулася пожежа на складі, на якому зберігалася заморожена продукція агрохолдингу МХП.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок пожежі знищено продукцію МХП на суму близько 230 млн грн.

"Це найбільший склад України для зберігання замороженої продукції. Крім МХП, ним також користувалися великі торговельні мережі", – йдеться у повідомленні.

Співробітники складу не постраждали.

В МХП наголосили, що це вже не перший склад харчів навколо Києва, зруйнований окупантами за останні кілька днів. "Ворог атакує продовольчу безпеку України", – підкреслили в агрохолдингу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Засновником та мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.