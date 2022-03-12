Міноборони спільно з YouControl запустили платформу для оперативної допомоги військовим

Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн-платформу "Люди для України", щоб об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, які працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і Тероборони.

Про це повідомляє пресслужба YouControl.

Зазначається, що платформа дозволить профільним фахівцям Міноборони в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів щодо закриття конкретних потреб для армії.

Платформа працює так: волонтери реєструються на платформі people4ua.com. Далі – швидка верифікація через BankID задля унеможливлення ризиків шахрайства та випадків ДРГ. Волонтер заповнює коротку анкету: яку допомогу готовий надавати, в яких об’ємах, у якому населеному пункті, як швидко може закрити потребу. Потреби розбиті за категоріями: одяг, харчування, транспорт, грошова допомога тощо.

"Маючи відповідну інформацію, координатори МОУ зможуть оперативно закривати нагальну потребу. Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу по території всієї України в ті місця, де вона наразі найнеобхідніша та скоординувати логістику для найшвидшої доставки товарів і послуг", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поява такої платформи сприятиме швидкій передачі допомоги туди, де вона потрібна. Також вона допоможе уникнути хаотичних закупівель та унеможливить активність шахраїв.

Розробку, тестування, доопрацювання та покращення проєкту відповідно до нових потреб МОУ забезпечує компанія YouControl. Безпеку даних платформи гарантує Міністерство оборони. Після завершення війни портал "Люди для України" буде використовуватись для розподілення гуманітарної допомоги на відновлення країни.