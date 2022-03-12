Кабмін тимчасово заборонив експорт добрив із України

У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив Кабінет міністрів запроваджує нульову квоту для їх експорту, тобто, фактичну заборону на вивіз добрив із України.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у Telegram, це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив.

За його словами, відповідній постанові уряду йдеться про:

добрива мінеральні або хімічні, азотні (код УКТ ЗЕД 3102);

добрива мінеральні або хімічні, фосфорні (код УКТ ЗЕД 3103);

добрива мінеральні або хімічні, калійні (код УКТ ЗЕД 3104);

добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більш як 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).

"Наголошую, що ця заборона має вимушений та тимчасовий характер і застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, що є надзвичайно важливим, аби не допустити продовольчої кризи в Україні та світі", – наголосив Лещенко.

Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, попри війну в Україні має бути проведена повноцінна посівна кампанія.